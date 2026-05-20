"Türk Örümcek Adam" Muş'ta zehirlendi: Şaka amacıyla yapıldığını düşünüyorum

Muş’un Varto ilçesinde sosyal medyada “Türk Örümcek Adam” olarak tanınan Ayaz Salih Koç, seyyar satıcıdan aldığı yılan otunu çiğ tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İddiaya göre Koç, öğle saatlerinde ilçede gezerken seyyar satıcıdan aldığı yılan otunu çiğ olarak tüketti. Bir süre sonra fenalaşan Koç, zehirlenme şüphesiyle Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Koç’un sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

“ŞAKA AMACIYLA YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Ayaz Salih Koç, kendisine verilen otun normalde haşlanarak tüketildiğini sonradan öğrendiğini öne sürdü.

Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ayaz Salih Koç, seyyar satıcının kendisini kandırarak otu verdiğini iddia ederek, ‘Ben Türkiye'yi gezen “Örümcek Adam” olarak Muş'un ilçelerini dolaşırken, 5. ilçem olan Varto'da öğle saatlerinde seyyar satıcı tarafından normalde haşlanarak tüketilen bir otun çiğ olarak bana yedirdi. Bu durumun bir şaka amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Kısa süre sonra rahatsızlanarak Varto Devlet Hastanesine kaldırıldım ve şu an tedavi altındayım, müdahale devam ediyor’ dedi.”

Olayla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

