Suriye krizine siyasi çözüm için yoğun mesai harcayan Türkiye, İran ve Rusya Astana'da Mart ayında yine bir araya gelecek. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov'dan geldi. Bogdanov, zirvenin dışişleri bakanları düzeyinde olacağını söyledi

Suriye krizinde adım adım çözüme gidiliyor. Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakanları, mart ayında bir kez daha bir araya gelecek.



Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'dan geldi.



Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Astana'da bir araya gelebileceğini söyledi.



Üç ülke Suriye'de siyasi çözüm için Astana sürecini başlatmış ve ülkede belirlenen ateşkes bölgelerinin garantörü olarak rol üstlenmişti. Bu kapsamda Türkiye, İdlib'e gözlem kuleleri kuruyor.



Geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı. Bu görüşmelerde daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Suriye için yapılan 3'lü liderler zirvesinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak liderler zirvesinin tarihi henüz netleşmedi.



3 bakanın Astana'da düzenleyeceği toplantının İstanbul'da yapılması planlanan liderler zirvesi için de bir hazırlık aşaması olacağı belirtiliyor.



ulusal.com.tr