Türk savaş gemileri KKTC' ye gidecek

Türk savaş gemilerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Türk savaş gemileri KKTC' ye gidecek
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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.


Açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

# KKTC # 30 ağustos zafer bayramı
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