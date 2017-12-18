Türk Seddi'nde sona yaklaşıldı. 911 kilometrelik sınır hattının 781 kilometresi duvarlar kapatıldı. Çin Seddi ve Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine sahip.

Türkiye ile Suriye arasında bulunan 911 kilometrelik sınrıın yapımında sona yaklaşıldı.



781 kilometresi tamamlanan duvar Çin Seddi ve Amerika- Meksika sınır duvarı sonrasında dünyanın en uzun üçüncü duvar olma özelliğine sahip.



3 metre yüksekliğe sahip duvarın üzerine 60 santimetre yüksekliğinde jilet tel çekildi.



Sınır hattında olası kaçakçılık, kaçak geçiş ve terör saldırılarına karşı duvarın 472 kilometrelik kısmı aydınlatıldı.



Nöbetçi kule ve klube sayısı arttırılırken eski kuleler güçlendirildi.



Türk Seddi 24 saat dürbün ve termal kameralarla izleniyor.



Sınıra yapılan duvarın kalan 130 kilometrelik kısımın ise 2018'in ilkbaharına kadar bitmesi hedefleniyor.







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