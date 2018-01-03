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Türk Silahlı Kuvvetleri, 2017 yılında PKK'ya ağır darbe indirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2017 yılında PKK'ya ağır darbe indirdi. Yıl boyunca düzenlenen operasyonlarda 3 bine yakın PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2017 yılında PKK'ya ağır darbe indirdi

2017 yılında bölücü terör örgütüne büyük darbe indirildi. Eleman kazanamayan örgüt sıkıntıya düştü. Silahları imha edildi, gizlendikleri mağaralar havadan, karadan bombalandı.

Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmadı. Yurt içi ve dışındaki operasyonlarda toplam 2 bin 572 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler tarafından "girilemez" ya da "ulaşılamaz" denilen noktalara üsler kuruldu. Şırnak Bestler-Dereler'de kırmızı listede aranan ve bu kategoride ülke sınırları içinde olan tek terörist Hülya Eroğlu da etkisiz hale getirilenler arasındaydı.

İncebel, Kato ve Tendürek'te tarih yazıldı. Şırnak Kato'da 782 muhtelif tipte silah, 422 bin 477 mühimmat, 5 tondan fazla patlayıcı,  80 tondan fazla yiyecek ve 112 mağara bulundu.

Tendürek bölgesinde ise sadece 2 günde 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki kamplar da tek tek imha edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #pkk
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