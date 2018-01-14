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Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki Silahlı İnsansız Hava Aracı sayısını arttırıyor

Sınır içinde ve ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki Silahlı İnsansız Hava Aracı sayısını arttırıyor. 14 silahlı İHA ile 140 mini İHA'nın yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki Silahlı İnsansız Hava Aracı sayısını arttırıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri genişleyen envanteri ve kararlı mücadelesiyle gerek sınır içinde gerek sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarına yenileri ekleniyor.

Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.

Yeni dönemde de Türkiye'nin, savunma sanayisinde ileri teknoloji ve özgün tasarım anlamında küresel oyuncu haline gelmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine 14 silahlı İHA ile 140 mini İHA'nın yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. 

Bugüne kadar 405 terörist hem SİHA hem İHA'larla etkisiz öldürüldü. Ayrıca SİHA'larla 183 sığınak ve barınak da kullanılamaz hale getirildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #Silahlı İnsansız Hava Aracı
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