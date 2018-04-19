Türk Silahlı Kuvvetleri gücüne güç katmaya devam ediyor. Milli imkanlarla yapılan 3 ATAK Helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

Vuruyor, teröristlere bulundukları bölgeleri dar ediyor. Hava destekli operasyonlarda jandarmaya büyük destek olan ATAK Helikopteri, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.



Yeni 3 ATAK helikopteri daha Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.



Törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin konuştu, ATAK'larla birlikte etkin terörle mücadelenin yürütüleceğini söyledi.



Gece ve gündüz yüksek manevra ve performans kabiliyetine sahip T129 ATAK Helikopteri, TSK'nın operasyonlarında etkin bir şekilde kullanılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hava destekli operasyonların başarısına dikkat çekti.



Yüksek performansı, yüksek manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, ATAK'a çok yönlü üstün harekât kabiliyeti kazandırıyor.



Görüntüleme Sistemi 360° dönüyor, yaklaşık 20 km’ye kadar mesafedeki hedefleri tespit, 10 km’ye kadar mesafedeki hedefleri ise teşhis ediyor.







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