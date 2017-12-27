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Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a yeni birlik sevk etti

Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a yeni birlik sevk etti. Türkiye'den Katar'a giden destek gücü Udeyd Hava Üssü'ne ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a yeni birlik sevk etti

Türk Silahlı Kuvvetleri imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında Katar'a ikinci birliğini sevk etti. 

Birlik, Başkent Doha yakınlarındaki El Uleyd Hava Üssü'ne ulaştı.

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğün'nden yapılan açıklamada Türkiye'den gelen destek gücünün Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı bildirildi.

Türkiye, Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacak.

TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #katar
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