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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür eden Afrinliler mutlu, gelecekten umutlu

Türk ordusunun terörden arındırdığı köylere sevinç ve huzur hakim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür eden Afrinliler mutlu, gelecekten umutlu...

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür eden Afrinliler mutlu, gelecekten umutlu

Burası PKK/PYD'nin işgal ettiği Afrin'in batısında ve Cinderes'in yakınlarındaki Deyr Ballut köyü. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı  teröristlerden temizlenen köy yıllardır süren terör işgalinden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

10 gün önce teröristlerden arındırılan köyde halk, yaşadıkları korku dolu günleri unutmaya çalışıyor. 

Türk askeri köyde el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği yapıyor. Türk Kızılayı ise gıda, barınma ve ilaç gibi ihtiyaçları tespit edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

Köyde artık yüzler gülüyor. Kameralara gülümseyen halk artık gelecek için daha umutlu... 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türk ordusu #Türk Silahlı Kuvvetleri
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