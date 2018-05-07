Onlar keskin burunlarıyla Mehmetçik'e yol gösteriyor. Bursa'da yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük köpek eğitim merkezinde eğitilen köpekler askeri operasyonlarda görev alıyor.

Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük köpek eğitim merkezi.Burada, köpeklere bomba, mayın ve narkotik madde arama, takip, keşif, devriye ve arama eğitimi veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler askeri operasyonlarda kritik bölgelerde görev yapıyor.Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştirilen bu köpekler, zorlu operasyonlarda Mehmetçik'in en büyük destekçisi.Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında tuzaklanan birçok patlayıcıyı tespit etmeyi başaran köpekler burada eğitildi.Sıkı bir eğitimden geçen köpekler dedektörlerin tespit edemediği patlayıcıları bulabiliyor.Dünyadaki bütün köpekler ipe bağlı şekilde arama gerçekleştirirken Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler serbest arama yapabiliyor.Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı Bölük Komutanı Üsteğmen Hakan İzgi, askeri köpeklerin Türk Silahlı Kuvvetleri için önemini vurguladı.