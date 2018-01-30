PKK hedefleri vuruldu, barınak ve silah mevzileri yerle bir edildi.
Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurmak için havalandı. Hedefte saldırı hazırlığındaki PKK'lılar vardı.
Zap, Avaşin/Basyan ve Hakurk kamplarındaki sığınak, barınak ve silah mevziileri ateş altına alındı. Toplam 8 hedef imha edildi.
Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
ulusal.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin/Basyan ve Hakurk kampında toplam 8 hedef imha edildi.
PKK hedefleri vuruldu, barınak ve silah mevzileri yerle bir edildi.