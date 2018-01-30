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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını vurmaya devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin/Basyan ve Hakurk kampında toplam 8 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını vurmaya devam ediyor

PKK hedefleri vuruldu, barınak ve silah mevzileri yerle bir edildi.

Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurmak için havalandı. Hedefte saldırı hazırlığındaki PKK'lılar vardı.

Zap, Avaşin/Basyan ve Hakurk kamplarındaki sığınak, barınak ve silah mevziileri ateş altına alındı. Toplam 8 hedef imha edildi.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #ırak
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