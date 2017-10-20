CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Türk sporunun acı günü: Atilla Örsel hayatını kaybetti

Türk jimnastiğine uzun yıllar hizmet veren duayen başkan Atilla Örsel, hayata gözlerini yumdu.

Türk sporunun acı günü: Atilla Örsel hayatını kaybetti

İstanbul'da bir süredir yoğun bakımda tutulan 78 yaşındaki Örsel, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Örsel'in naaşı, 22 Ekim Pazar günü İstanbul'da Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Federasyon başkanlığı görevinde en uzun kalan isimlerin başında gelen 1939 doğumlu Örsel, 1981 yılında başına geçtiği Türkiye Jimnastik Federasyonuna, 2012 Londra Olimpiyatları'nın ardından yapılan genel kurulda veda etmişti. O yıl aday olmayan Örsel başkanlık koltuğunu, halen federasyonun başında bulunan Suat Çelen'e devretti. 

Etiketler; #Atilla Örsel #Karaca Ahmet Mezarlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Askeri yasak bölgede 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Sonraki Haber
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.