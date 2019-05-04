Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi 11 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Zeytin Dalı Harekâtı için "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen 11 kişiye hapis cezası verildi

Türk Tabipleri Birliği'nin 11 Merkez Konseyi üyesi, Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan açıklamaları ilişkin yargılandıkları davada karar çıktı.



Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Davayı bazı CHP ve HDP milletvekilleri de takip etti.



Mahkeme, Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Mustafa Taner Gören, Bülent Nazim Yılmaz, Ayfer Horasan, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Selma Güngör ve Şeyhmus Gökalp'in beraat taleplerini reddetti.



11 TTB üyesi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sanıklardan Hande Arpat, sosyal medya paylaşımlarıyla "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edildi.



ulusal.com.tr

