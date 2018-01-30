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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TTB yetkilileri hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yürütülen soruşturma  kapsamında, bu sabah itibarıyla yasal işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı. Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #Merkez Konseyi üyesi #TTB #türk tabipler birliği
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