Türk Tabipleri Birliği'ne ikinci bir operasyon yapıldı. 13 kişi daha gözaltına alındı. Bu isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A.'da bulunuyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) soruşturmasında 13 kişiye daha gözaltı kararı verildi.



Ekipler, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.



Bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.



YÜKSEKDAĞ'IN DANIŞMANI DA VAR



İsimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A.'da bulunuyor.



13 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Daha önce Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 yönetici gözaltına alınmıştı.



ulusal.com.tr