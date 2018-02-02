Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e "Adnan Oktar" şikayeti
İstanbul'da bir otobüs daha kazası
İstanbul'da bir otobüs daha kazası
Yeni düzenleme ile 3 bin trafik polisi sokağa iniyor!
Yeni düzenleme ile 3 bin trafik polisi sokağa iniyor!
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Tabipleri Birliği'ne ikinci gözaltı dalgası

Türk Tabipleri Birliği'ne ikinci bir operasyon yapıldı. 13 kişi daha gözaltına alındı. Bu isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A.'da bulunuyor

Türk Tabipleri Birliği'ne ikinci gözaltı dalgası

Türk Tabipleri Birliği (TTB) soruşturmasında 13 kişiye daha gözaltı kararı verildi.

Ekipler, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.

YÜKSEKDAĞ'IN DANIŞMANI DA VAR

İsimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A.'da bulunuyor.

13 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Daha önce Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 yönetici gözaltına alınmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #TTB #Türk Tabipleri Birliği #Ankara Emniyet Müdürlüğü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.