Türk Telekom, AKM'de 5G vizyonunu tanıttı: Müslüm Gürses hologramı sahneye çıktı

Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla resmen başlayacak olan 5. nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) öncesi, Türk Telekom tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen gecede, kurumun 5G teknolojisine dair vizyonu ve altyapı hazırlıkları kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinliğe, 5G'nin eş zamanlı bağlantı ve düşük gecikme özelliklerini vurgulamak amacıyla hazırlanan Müslüm Gürses ve Sefo düeti damga vurdu.

YAPAY ZEKA VE 5G DESTEKLİ "BİLMEM Mİ" DÜETİ

Türk Telekom'un ana sponsoru olduğu ve teknolojinin sanatla buluşturulduğu etkinlikte, 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi özellikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bu kapsamda düzenlenen sürpriz sahne şovunda, hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in görüntüsü 5G tabanlı hologram teknolojisiyle sahneye yansıtıldı. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak Sefo'nun en çok dinlenen şarkılarından "Bilmem mi", Müslüm Gürses'in sesinden yeniden kurgulandı. Sahnede Sefo ile bir araya gelen Müslüm Gürses hologramı, 5G bağlantısı sayesinde kesintisiz bir performans sergileyerek katılımcılara unutulmaz bir düet sundu.

"5G HERKES İÇİN GELİYOR"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, kurumun 5G altyapı çalışmalarını, fiber ağ yatırımlarını ve teknolojinin sosyal hayata etkilerini değerlendirdi. Şahin, asırları aşan köklü mirasın omuzlarına yüklediği tarihi sorumluluğa ve 5G’nin Türkiye için bir teknoloji geçişinden çok daha fazlası olduğuna dikkat çekerek söz konusu teknolojinin sağlık, eğitim ve sanayi gibi çeşitli sektörlere entegrasyonundan bahsetti.

Gala gecesinde Türkiye'nin dijital dönüşüm süreçlerine ve kurumun altyapı hedeflerine dair istatistikleri paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: “186 yıl öncesinde uzakları yakın kılmak amacıyla başlayan hikayemiz Türkiye’yi geleceğe ulaştırma şiarıyla devam ediyor. Bu toprakların hafızasını, kültürünü ve tarihini genetik kodlarında taşıyan bir kurum olarak dijital geleceği bu zengin miras ve teknoloji birikimimizle inşa ediyoruz. İlmek ilmek oluşturduğumuz dijital omurgayla Türkiye’nin her bir hücresine dokunan Türk Telekom olarak, bugün sadece yeni bir teknolojiye geçiş yapmakla kalmıyor, ülkemizi geleceğe taşıma yolunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarrufa imkan sağlayan 5G teknolojisinin bir bağlantı hızının ötesinde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırım yaptık. Son dört yıldır ise sektörün yatırım lideri olarak ülkemizi yenilikçi teknolojilere hazırlayarak dijital dünyanın inşasında emin adımlarla ilerliyoruz. Yıllardır yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı bu bilinçle 5G uyumlu olarak gerçekleştirdik. Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata farklı alanlarda öncü 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. Yarım milyon kilometreyi aşan fiber altyapımız 5G’nin yüksek veri taşıma kapasitesinin en büyük teminatı olurken, 5G’nin can damarı olan fiberle bağlı istasyonu oranında dünya genelinin 2030 hedeflerini şimdiden aşmış bulunuyoruz. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız. “Herkes için 5G” vizyonumuzla dijital uçurumları kapatmayı ve teknolojiyi bir lüks olmaktan çıkararak milli egemenliğin üzerinde yükseldiği sarsılmaz bir temel haline getirmeyi hedefliyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, yenilikçi vizyonumuz, uzman mühendislerimiz ve yüksek teknoloji birikimimizle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri doğrultusunda mobil pazarda sıralamayı değiştirdiklerini belirterek, 5G odaklı uluslararası patent sayıları ve ulusal Ar-Ge yatırımları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

MOBİL NUMARA TAŞIMADA DÖRT YIL ÜST ÜSTE LİDER

Türk Telekom'un mobil alandaki stratejilerinin 2025 yılı sonuçlarına olumlu yansıdığını ifade eden Şahin, yılı şirket tarihinin en yüksek net abone kazanımıyla kapattıklarını vurguladı. Kurum, elde edilen bu ivme ile mobil numara taşıma pazarında aralıksız dört yıl boyunca en çok tercih edilen operatör konumuna yerleşti. Müşteri deneyimi odaklı uzun vadeli stratejilerini 5G dönemine entegre edeceklerini aktaran şirket yönetimi, yapay zeka destekli müşteri deneyimi yönetimi ve 5G altyapısındaki kapasite gücüyle pazardaki büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

"MOBİLDEKİ YÜKSELİŞİMİZ 5G DÖNEMİNDE DE SÜRECEK"

Türk Telekom CEO'su Şahin, şirketin proaktif hizmet anlayışına ve yeni dönem abone hedeflerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:“Mobil alandaki gücümüzü ve başarılı stratejimizi 2025 yılındaki başarılı sonuçlarla taçlandırdık. Yılı tarihin en yüksek net abone kazanımı ile tamamladık ve mobil numara taşıma pazarında dört yıl üst üste en çok tercih edilen operatör olduk. Müşteri deneyimi odaklı uzun vadeli stratejimiz ile bu alanda büyümeyi sürdürürken, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre mobil sektörde sıralamayı değiştirerek tarihi bir başarıya imza attık. 5G’deki güçlü kapasite konumumuz ve yapay zeka destekli müşteri deneyimi yönetimi ile mobildeki yükseliş ivmemizi yeni dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Proaktif bir anlayışla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir dijital ekosistem sunmaya devam edeceğiz”

TÜRKİYE'NİN İLK 5G ODAKLI İNOVASYON MERKEZİ AÇILDI

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve Türkiye'yi küresel ölçekte üst sıralara taşıma amacıyla yürütülen çalışmalara değinilen açıklamada, Türk Telekom'un milli çözümler üreten firmalara yaptığı yatırımlar da gündeme geldi. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı "Teknoloji ve İnovasyon Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi. Öte yandan, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen 921 milli patent başvurusu, kurumun dijital dönüşüm vizyonunu destekleyen güncel veriler arasında paylaşıldı.

Milli teknoloji ekosistemini güçlendirme hedefleri ile Argela ve Netsia gibi iştiraklerin 5G teknolojisindeki uluslararası varlıkları hakkında konuşan Ebubekir Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:“Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel teknoloji liginde üst sıralara taşımak adına, Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra milli çözümler üreten firmalara yatırım yapıyoruz. Milli ekosistemimizi güçlendirecek iş birlikleri ve projeleri hayata geçirerek ülkemizi ileriye taşıyacak her hamleye Türk Telekom imzasını atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı ‘Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdik. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025 yılında 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G alanında 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor”