Türk Telekom CEO'su olan Ebubekir Şahin kızının istifasını istedi: Benim için en temel prensiptir

Eski RTÜK Başkanı ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, göreve başlamasının ardından ilk icraat olarak kızının şirketten ayrılmasını istedi. Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım” dedi.

Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ekim 2025’te Türk Telekom CEO’su olarak göreve başlamasının ardından dikkat çeken bir adım attı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın haberine göre, Ebubekir Şahin göreve gelir gelmez Türk Telekom’da çalışan kızı Zeynep Melike’nin istifasını istedi.

Konuya ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan Ebubekir Şahin, süreci şu sözlerle anlattı:

"Kızım Zeynep Melike, 1 yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom'da göreve başlamıştı. Telekom'a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom'da da yapmam."

