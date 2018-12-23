Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu.



Türk Telekom'un Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi.



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu:



"Yönetim Kurulu üyeleri; Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren."