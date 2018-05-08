Bugün iki kez kesilen imza sistemi yeniden geldi! Yurttaşlar imza vermeye başladı

100 bin imza sistemi yeniden devrede! İmzalar alınmaya başlandı!





Türk Telekom’dan kesintilerle ilgili kafa karıştıran açıklama: Sorunun kaynağı netleşmedi



Türk Telekom üst düzey yetkilisi, sistemdeki sıkıntılarla ilgili, “Bu sistem tek başına hizmet Türk Telekom tarafından verilen bir hizmet değil, sorununun neden kaynaklandığı netleşmedi” dedi.

Aydınlık, Türk Telekom’da yaşanan sistem sorunlarıyla ilgili üst düzey kurum yetkililerine ulaştı. “Biz görevimizin olmamasına rağmen ilk arızada müdahale ettik. İkinci arızayı da biz giderdik” diyen yönetici, “Sistemsel bir sorun var ama neyden kaynaklandığı henüz netleşmedi. Tek başına hizmet veren bir sistem değil bu sistem” ifadesini kullandı.



‘CİHAZLAR TESPİT EDİLEMEDİ’

“Kasti olarak sistemi çökertme gibi bir durumumuz yok” diyen kurum yöneticisi şunları söyledi:

“Biz görevimizin olmamasına rağmen ilk arızada müdahale ettik. İkinci arızayı da biz giderdik. Sistemsel bir sorun var ama neyden kaynaklandığı henüz netleşmedi. Tek başına hizmet veren bir sistem değil bu sistem. Ekiplerimize seçim kurullarından işlemler bitene kadar ayrılmama talimatı verdik. Herhangi bir sorunda acil müdahale etmeleri için böyle bir talimat verdik. Bazı cihazlardan bahsediliyor ama hangilerinden bahsediliyor henüz tespit edilemedi.”



Yüksek Seçim Kurulu personelinin sorunlara karşı görev yaptığını hatırlatan Türk Telekom yetkilisi, “Soruna biz de müdahale ediyoruz” ifadesini kullandı. Yetkili şöyle devam etti:

“Demokratik hakların kullanılmasına karşı bizden kaynaklı bir engel söz konusu değildir. Biz demokratik hakların kullanılmasından yanayız. Raporlama geldiğinde daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bir cihazdan bahsediliyor. Hangi cihaz olduğunu raporlardan sonra anlayacağız. Raporları bekliyoruz. Vatan Partisi camiasına başarılar dilerim."



Kesintilere telafi: Seçim kurulları yarın öğle tatili yapmayacak!

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in hızla 100 bin imzaya ilerlediği saatlerde bugün iki kere imza sisteminde kesinti yaşandı. Toplamda 2 saati bulan kesinti sürecinde yurttaşlar imzalarını veremedi.

Kesintiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran Vatan Partisi yetkilileri, sorunun Türk Telekom'dan (TT) kaynaklandığı yanıtını aldı. TT ise sorunun kaynağıyla ilgili tatmin edici bir yanıt veremedi.

Kesintiler nedeniyle yaşanan 2 saatlik kaybın telafi için Vatan Partisi yetkilileri YSK'ya başvuru yaptı. Bu kapsamda YSK, kesintileri telafi için yarın il-ilçe seçim kurullarının öğle tatili yapmayarak imza başvurularını kabul etmesi kararı aldı.

YSK'nın kararı resmi internet sayfasından duyurduktan sonra, seçim kurullarına gönderceği öğrenildi.



NE OLMUŞTU?

Kesinti nedeniyle imza vermek isteyen yurttaşlar, Türkiye genelinde il-ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk oluşturdu.

Türk Telekom'dan kaynaklandığı belirtilen kesintiye rağmen seçmenler seçim kurulu önünden ayrılmıyor.

Aydınlık'a konuşan yurttaşlar, "İmza hakkımızdan vazgeçmeyiz. Buradan ayrılmıyoruz. Bu bir trafoya kedi girmesi olayıdır" ifadelerini kullandı.

Seçim kurulu önünde yurttaşlar protestoya başladı. Vatan Partisi de tüm yurttaşları seçim kurullarının önüne çağırdı.

kısa sürede Ankara'da yüzlerce Vatan Partili YSK önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan şu uyarıda bulundu:

"Doğu Perinçek 100 bin imzaya yaklaştıkça imza sistemi çöktü. YSK sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, Türk Telekom'dan kaynaklandığını söyledi.

Hiç kimsenin gücü Perinçek'in adaylığını engelleyemez. Türk Telekom bu hatayı düzeltmezse bunun altından FETÖ ararız.

Vatandaşlarımız hakkına, hukukuna, imza hakkına sahip çıkıyor. Buradan ayrılmıyor. Henüz imza vermemiş olan herkesi bağlı bulunduğu ilçe seçim kurullarının önüne çağırıyoruz.

Bu sistem çöktü uydurmalarına karşı direniyor. Herkesi ilçe seçim kurullarına çağırıyoruz.

Türk Telekom'u uyarıyoruz. Siz Türkiye'deki seçimlere müdahale edemezsiniz! Aklınızı başınıza alın.

Bu 100 bin imza sizin yüzünden toplanamazsa hesabını çok ağır sorarız. Buradan ayrılmıyoruz!



ulusal.com.tr