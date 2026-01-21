Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen’in vefat ettiği açıklandı. Acı haberi oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden 97 yaşındaki Haldun Dormen hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan vefat haberini Dormen’in oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim.

Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır.”

haldun dormen
