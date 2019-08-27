İşte Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih
İşte Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih
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Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih belli oldu

Rus savunma şirketi Almaz-Antey Genel Müdürü Yan Novikov, "Türk askerlerinin eğitimi 1 Eylül’den itibaren başlayacak ve yıl sonunda tamamlanacak, 2 Ocak, eğitimin tamamlanması için planlanan tarih" dedi

Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih belli oldu

Rus savunma şirketi Almaz-Antey Genel Müdürü Yan Novikov, Türk askerlerinin S-400 füze savunma sistemlerinin kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarının 1 Eylül'den itibaren başlayacağını belirtti.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veren Novikov, Türk askerlerinin S-400 füze savunma sistemlerinin kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarının 1 Eylül’den itibaren başlayacağını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Novikov, "Türk askerlerinin eğitimi 1 Eylül’den itibaren başlayacak ve yıl sonunda tamamlanacak, 2 Ocak, eğitimin tamamlanması için planlanan tarih. Bu eğitimden sonra Türkiye Cumhuriyeti, S-400 sistemini amacı doğrultusunda kullanmaya başlayabilecek" dedi ve "Sıradaki teslimatlar ile ilgili görüşmelere hazırız" ifadelerini kullandı

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #rusya #s-400
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