banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Türk vatandaşları için Sri Lanka duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'daki saldırılardan etkilenen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliğine +94 (76) 766 7339 numaralı telefondan ulaşabileceğini duyurdu

Türk vatandaşları için Sri Lanka duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da meydana gelen saldırılardan etkilenen veya ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için duyuru yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka’da düzenlenen saldırılardan etkilenen ya da ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliğine +94 (76) 766 7339 numaralı telefondan ulaşabileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezine de +90 (312) 292 29 29 numaralı telefondan erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Sri Lanka’da bulunan vatandaşlarımızın, yerel güvenlik güçlerinin ve Kolombo Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sri lanka #dışişleri bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.