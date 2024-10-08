Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi 9 Ekim'de yapılacak! Dışişleri Bakanlığı duyurdu

Orta Doğu'da gerilim sürerken Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından önemli bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağı, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir." ifadelerine yer verildi.