Yabancılar, tamamlanmamış konut projelerinde, 250 bin dolar ya da karşılığı Türk lirası tutarı peşin ödeyerek aldıkları devir satış sözleşmesini notere ibraz ederek Türk vatandaşı olabilecek.

Yabancılara, tamamlanmamış konut projelerinde, 250 bin dolar ya da karşılığı Türk lirası tutarı peşin ödeyerek aldıkları devir satış sözleşmesini notere ibraz ederek Türk vatandaşı olabilme imkanı getirildi.



"Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmelik ile en az 250 bin dolar veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancıların Türk vatandaşlığına geçme hakkı kazanabileceğine ilişkin maddeye, tamamlanmamış konut projeleri için de hüküm eklendi.



Buna göre, en az 250 bin Amerikan doları ya da karşılığı döviz veya Türk lirası tutarında taşınmazın peşin olarak satışının vadedildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin, 3 yıl süreyle devri ve terkinin yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesiyle de Türk vatandaşlığı kazanılabilecek.



Böylece projesi devam eden taşınmazı satın alan bir yabancı, buna ilişkin sözleşmeyi notere ibraz ederek Türk vatandaşı olabilecek. Ancak söz konusu durumda, bu kişinin 3 yıl süreyle konut üzerindeki haklarını devretmemeyi taahhüt etmesi gerekecek.