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Türk ve Irak askerleri Halil İbrahim Sınır Kapısı'na ulaştı

Halil İbrahim Sınır Kapısı, Irak merkezi yönetimine devrediliyor

Türk ve Irak askerleri Halil İbrahim Sınır Kapısı'na ulaştı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısı'na ulaştı.

Bölgeden gelen ilk fotoğraflar...




Etiketler; #Halil İbrahim Sınır Kapısı #türkiye #ırak
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