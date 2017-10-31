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Türk ve Irak askerleri Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tatbikat yapan TSK ve Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'taki Halil İbrahim Sınır Kapısı'na geçti.

Türk ve Irak askerleri Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tatbikat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri Irak'a ait Halil İbrahim Sınır Kapısı'na geçti.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, sabah saatlerinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.



Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.

IKBY bayrağı indirilecek, Irak bayrağı çekilecek
Askerler, ilk olarak Türk ve Irak bayrakları ile Habur Gümrük Kapısı'na geldi, kısa bir süre sonra Halil İbrahim Gümrük Kapısı'na geçti. Irak askerlerinin burada sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.




Halil İbrahim Gümrük Kapısı'ndaki IKBY'ye ait bayrağın indirilerek, Irak bayrağının göndere çekileceği öğrenildi.

Sınır kapısı kapatıldı
Öte yandan, yaşanan gelişmeler dolayısıyla sınır kapısı sabah saatlerinden itibaren geçişlere kapatıldı.



Kapının kapatılması dolayısıyla Irak'a geçiş yapmak için gelen araçların bekleyişi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #türkiye #Halil İbrahim Sınır Kapısı
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