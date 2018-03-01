Rusya'dan Vatan Partisi'ni ziyarete gelen Rodina Partisi'nin gençlik kolu olan Vatanın Kaplanları ile Vatan Partisi'nin Gençlik kolu Öncü Gençlik bir araya geldi

Rodina Partisi heyetindeki gençlik başkanı Vladimir AleksyeviçLaktyuşin, Rodina Partisi Gençlik Kolları olan Vatanın Kaplanları ile Öncü Gençlik arasında işbirliğini arttırmak ve ortak işler yapmak istediklerini ifade etti. Vatan Partisi Öncü Gençlik adına görüşmeleri MYK üyesi Elif İlhamoğluyaptı.



İki gençlik örgütü arasında, Türk-Rus dostluğunun tarihselliğinin ve öneminin vurgulandığı görüşmeler sonucunda ortak işbirliğini somutlayan bir protokol imzalanması kararı alındı.



Vatan Partisi Öncü Gençlik ile Rodina Partisi Vatanın Kaplanları arasında imzalanan protokolde; Atlantik hegemonyasına karşı yükselen Avrasya uygarlıklarının siyasal, kültürel, ekonomik her yönden geliştirilmesi ve ülkelerin ulusal birlik, bütünlük ve bağımsızlığının korunması için iki gençlik örgütünün ortak çalışmalar yürütmesi kararlaştırıldı.



Her iki partinin de gençlik temsilcileri teröre karşı mücadele kararlılıklarını vurgulayarak, Amerikan emperyalizmini topraklarından, Avrasya'dan söküp atacaklarını söylediler.



Türk ve Rus gençleri olarak Avrasya'nın yükselişine, mücadelesine, başarılarına önderlik edeceklerini belirttiler.



Öncü Gençlik MYK üyesi Elif İlhamoğlu, Vatanın Kaplanları'nı 17-23 Mart tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşması'na davet etti. Davetten büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen gençlik temsilcisi Vladimir AleksyeviçLaktyuşin etkinliğe katılacaklarını söyledi.



ulusal.com.tr