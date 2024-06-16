Türk ve Suriyeli komutanlar arasında kritik görüşme! İşte yetkililerin görüşmesinin ayrıntıları

Türk ve Suriyeli heyetler 11 Haziran'da Lazkiye'de bir araya geldi. Görüşme Rusya'ya ait Hmeymim Üssü'nde yapıldı. İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin yetkililerinin katıldığı görüşmede İdlib ve çevresinde yaşanan son gelişmeler ele alındı. Sonraki görüşmenin Bağdat'ta yapılacağı belirtildi.

Türk ve Suriyeli komutanlar arasında kritik görüşme! İşte yetkililerin görüşmesinin ayrıntıları
Editör: Haber Merkezi

Ankara-Şam hattında üst düzey görüşme beklenirken iki ülkenin silahlı kuvvetleri bir araya geldi.

Aydınlık gazetesinin haberine göre Türk ve Suriyeli heyetler Rusya tarafından işletilen Hmeymim Hava Üssü’nde görüştü. 11 Haziran Salı günü Rusya arabuluculuğunda görüşen heyetler, özellikle İdlib ve çevresinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Toplantının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Moskova’daki görüşmesinin ertesi günü yapılması dikkat çekti.

Gazeteye konuşan Suriyei bir kaynak, "Bu toplantı, Suriye topraklarında yapılan, türünün ilk örneği bir güvenlik toplantısı oldu. Suriye-Türkiye ilişkileri yakınlaşıyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine askeri sevkiyat yaptığı yönünde haberler düştü.

Haberde iki ülke arasında bir sonraki görüşmenin ise Irak’ın başkenti Bağdat’ta yapılacağı belirtildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya eş-Sudani de 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, "Suriye ve Türkiye arasında bir uzlaşma ve diyalog zemini oluşturmaya çalışıyoruz" demişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# suriye # türkiye
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