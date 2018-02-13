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'Türk' ve 'Türkiye' tartışmasına tepkiler sürüyor! "Barolar bölünür yargıya güven azalır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatığı "Türk" ve "Türkiye" tartışmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Trabzon barosu avukatları, kurumlarından "Türkiye" kelimesinin çıkarılmasına izin vermeyeceklerini, aksi takdirde yargının bundan zarar göreceğini söyledi

Avukatlar, cübbelerini giydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Erdoğan'ın kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarından Türk-Türkiye kelimesinin çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bu kez açıklama Trabzon Barosu'ndan geldi.

Başkan Sibel Suiçmez, değişikliğin nelere neden olacağını sıraladı, buna itiraz edeceklerini belirtti.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan da kurumlara destek açıklaması yaptı.

Kaplan, "Kurumların yanındayız" dedi.

HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr

Etiketler; #türk #türkiye #baro
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