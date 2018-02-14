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"Türk" ve "Türkiye" unvanlarının kaldırılma girişimine tepki

Meslek birliklerinin adından "Türk" ve "Türkiye" unvanlarının kaldırılmasına İzmirli hukukçulardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avukatlar, “Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi

"Türk" ve "Türkiye" unvanlarının kaldırılma girişimine tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklama ile projesini duyurdu.  Tepkiler üzerine açıklamalarını sürdürdü, Erdoğan…

Türk ve Türkiye unvanlarının ayrı ayrı mücadele öyküleri var. Hem hekimler hem de avukatlar Erdoğan’ın Türk’ü kaldırma projesine karşı.

İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, Baroları bölme projesinin  FETÖ’ye ait oluğunu vurguladı. 

İzmir Barosu’na bağlı avukatlar da “Ne mutlu Türküm diyene” dedi.


HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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