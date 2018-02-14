Meslek birliklerinin adından "Türk" ve "Türkiye" unvanlarının kaldırılmasına İzmirli hukukçulardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avukatlar, “Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklama ile projesini duyurdu. Tepkiler üzerine açıklamalarını sürdürdü, Erdoğan…Türk ve Türkiye unvanlarının ayrı ayrı mücadele öyküleri var. Hem hekimler hem de avukatlar Erdoğan’ın Türk’ü kaldırma projesine karşı.İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, Baroları bölme projesinin FETÖ’ye ait oluğunu vurguladı.İzmir Barosu’na bağlı avukatlar da “Ne mutlu Türküm diyene” dedi.