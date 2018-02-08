AKP'nin meslek kuruluşlarından “Türk” ve “Türkiye” ifadesini çıkarma girişimine tepkiler büyüyor. AKP’nin Türk ifadesini çıkarma gerekçesine, meslek kuruluşları ve siyasi partilerden peş peşe karşı açıklamalar geldi. Vatan Partisi, meslek kuruluşlarına birlik çağrısı yaptı

AKP’nin meslek kuruluşlarından “Türk” ve “Türkiye” ifadesini çıkarma hedefi tartışılıyor. İlk açıklamayı, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı.



Erdoğan yaptığı yeni açıklamada ise partisinin hedefini açık etti.



Erdoğan’ın açıklamasına tepkiler gecikmedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği “Türk ifadesi Türkiye’yi ifade etmektedir” çıkışı yaptı.



AKP’nin hedefine, siyasi partilerden de tepkiler geldi.



Vatan Partisi meslek kuruluşlarına çağrıda bulundu.



Türk ifadesinin çıkarılması CHP’nin de gündemindeydi.



ulusal.com.tr