Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rahip Brunson’un tahliyesi ile ilgili Ulusal Kanal Ana Haber Bültenine bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:



Türk yargısı Rahip Brunson’u suçlu buldu ve ceza verdi, olay budur. Rahip Brunson terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı için Türk yargısı tarafından hüküm giymiştir. Bu da doğru bir hükümdür. Bazı PKK’lıları saklamış ve bunların tedavi edilmesine yardımcı olmuş, bu fiil hukukta yardım ve yataklığa girer.



Mahkemenin yardım ve yataklık suçunu işlediğine dair değerlendirmesi mevcut delillere ve olgulara göre son derece yerindedir. 3 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Ceza infaz kanununa göre bunun yatarı hesaplanır. Bunun yatarı 2 yıl 4 aydır. Yattığı süre hesaplanmış ve tahliye edilmiştir.



TÜRK YARGISI BASKIYA BOYUN EĞMEDİ



Trump çok uğraştık diyor, evet çok uğraştılar ama başarılı olamadılar. Brunson kararını Amerika’nın baskıları sonucu alınmış bir karar olarak yansıtmak çok yanlıştır. Burada Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmemiştir. Amerika’nın baskısıyla bu karar alınmış değil.



Türk yargısı PKK’ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson’u mahkûm etmiştir. Brunson hüküm giydi, cezasının karşılığında hapiste yattı, cezasını çekti ve tahliye edildi. Burada Türk yargısı baskılara göğüs germiştir. Trump’ın çok uğraştık demesi de bunu gösteriyor. Uğraştılar ama başaramadılar. Yargının verdiği karar gerçeğe ve hukuka uygundur.



Doların yargı kürsüsünde olmasını kabul etmiyoruz. Rahip Brunson’u bırakalım, Türkiye’ye dolar gelsin kampanyasını eleştirdik. Ancak eleştirimiz yargı üzerinde bir baskı anlamına gelmiyor. Brunson’u bırakmayın ya da hak ettiğinden daha fazla ceza verin demedik. Biz kimi eleştirdik? Türkiye ekonomisi Rahip Brunson yüzünden iflas etmiş gibi değerlendirenleri, Rahip Brunson bırakıldığında Türkiye ekonomisi kurtulacak diyenleri eleştirdik. İşte Rahip Brunson bırakıldı, o zaman 10 ay sonra başka bir Rahip Brunson bulalım da onu hapisten tahliye edelim, Türkiye ekonomisini kurtaralım, böyle bir saçmalık vardı onu eleştirdik.



FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON



TSK Fırat’ın doğusuna harekât yapacak ve PKK’yı hendeklere gömecek. Vatan Partisi, Fırat’ın doğusuna harekâtı Türkiye’nin güvenliği, toprak bütünlüğü ve Batı Asya’ya huzur ve barış getirmek açısından zorunlu görüyordu. İşte şimdi Türkiye o noktaya tekrar gelmiş bulunuyor.



Mehmetçiğin en az kayıpla başarıya ulaşması için Türkiye’nin Suriye, İran ve Rusya ile işbirliği halinde bu harekâtı götürmesi gerekiyor. Buradan Tayyip Erdoğan hükümetini eleştiriyoruz: Bugün Fırat’ın doğusuna gireceksek, PKK’yı hendeklere gömeceksek Suriye ile işbirliği yapmamız zorunludur. TSK’ya, Mehmetçiğimize sonuna kadar güveniyoruz. Hükümet bir an evvel elini Suriye’ye uzatmalıdır. Fırat’ın doğusuna operasyon Suriye ile birlikte yapıldığı zaman, Rusya ve İran’ın da desteğiyle en hızlı şekilde başarıya ulaşır. Aynı zamanda Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını bir an evvel hayata geçirmek zorundayız. Çünkü üç milyondan fazla Suriyeli ülkemizde mülteci olarak bulunmaktadır, onların da bir an evvel memleketlerine dönmesi hem onların yararınadır hem de Türkiye ekonomisi açısından şarttır. Bu açıdan da Türkiye- Suriye işbirliği zorunludur.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kürdistan projesinin “İkinci İsrail” olduğunu bugün ifade etmiş oldu. İkinci İsrail adını sözüm ona Kürdistan’a Vatan Partisi takmıştı. Bu isim bütün Batı Asya’da yerleşmiştir. Şimdi de Amerika İkinci İsrail demektedir. Bölgemizdeki cepheleri berraklaştırmıştır. Amerika – İsrail – PKK – Barzani bir tarafta bütün bölgenin ülkeleri bir tarafta. Türkiye bu cepheleşme temelinde siyasetler üretmek zorundadır. Pompeo’nun bu açıklaması hem güvenlikte hem ekonomide bizim dikkate almamız gereken gerçeği ortaya koyuyor. Bizim güvenliğimiz de ekonomimiz de ABD’nin tehdit ve baskılarına karşı koyarak ancak kurtarılabilir. Türkiye’nin stratejilerini gerçeklere dayanarak hayata geçirmesi gerekiyor.