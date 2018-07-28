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Türk Yıldızları Bükreş'te

Gökyüzünün yıldızlar, Hava Kuvvetlerimi'zin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya semalarında gösteri düzenledi. Türk Yıldızlarının, Romanya'nın 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen gösteri nefes kesti.

Türk Yıldızları Bükreş'te

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş semalarında gösteri yaptı. 

Türk Yıldızları, Romanya Büyük Birliği'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinliklerine katıldı. 10. Bükreş Uluslararası Hava Gösterileri etkinliklerinde gösteri gerçekleştirdi.

Gösteriyi Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve çok sayıda Türk vatandaşı da izledi. 

Üç yıl aradan sonra dördüncü kez Bükreş semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'nı, binlerce Romanyalı heyecanla izledi.

Türk yıldızlarının gösteri sonrası Romanya bayraklarıyla izleyicileri selamlaması da büyük alkış aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Yıldızları #SoloTürk #jet #F16
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