Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ortak açıklama yaptı. TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



"TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor. Buradan gelen doğalgazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı düşünüyoruz. TürkAkım Projesi, inşAllah 2019 yılında yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır.



"Bizim için Rusya Federasyonu, uzun vadeli iş birliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor.

Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır."



"Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğüm enerji iş birliği alanında atılan yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız."



"Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edecekleri ile ilgili kararlarını saygı duyulmalıdır. Baskıların hiçkimseye faydası olmayacaktır.



"Sayın Putin ve Rus halkı ile dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum."



"Rusya'dan 1987'den bu yana 387 milyar metreküplük doğal gaz alım gerçekleştirmiştir, bu, enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçtiğinin ifadesidir. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli işbirlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde hem küresel anlamda istikrarın devam etmesi için Rus dostlarımızla birlikte hareket ettik."



"Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır."



Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istediklerini bildirdi



Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle;



"Bugün çok önemli bir törene katılıyoruz. Bu tören bu proje Rusya Türkiye arasındaki işbirliğini gösteriyor. Rusya ve Türkiye olarak enerji alanında iş birliğini uzun yıllar boyunca çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz."



"Projeye adı veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini vermiştir. Sadece 2 yıl sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. TürkAkım projesinin deniz bölgesi tamamlanıyor bugün. Toplam 1800 km boru hattı döşenmiştir. Bir kısmı Türkiye üzerinden transit olarak Doğu ve Güney Avrupa tarafına gazı taşıyacaktır. Bu da Türkiye'yi önemli bir yere taşıyacaktır."



"İnanıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz.

En zor standartlara uygun şartlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'nin ekonomisine güç katan bir iş yapıyoruz bu projeyle. "



"TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır."



"İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum

Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz."



"Gösterilen destekler için teşekkür ediyorum. Bu destekler sayesinde bu proje beklenenden de hızlı ilerlemekte. Hepinize başarılar diliyorum."