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Türkan Şoray, hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkân Şoray'ın yaşadığı sağlık sorunları yüzünden yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Türkan Şoray, hastaneye kaldırıldı

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Türk sinemasının ‘Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.

Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkan Şoray #sağlık haberleri
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