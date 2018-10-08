Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 8'i müebbet, 3 sanık ise 1 yıl 10 ay 15 gün ile 3 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 15. duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin, tutuksuz yargılanan teğmen A.A ile astsubaylar C.A, İ.B. ve S.T ile avukatlar hazır bulundu.



Duruşmaya, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Serpil Esma Şahin katıldı.



Önceki duruşmada esasa ilişkin savunmalarını tamamlayan sanıklar, son sözlerinin sorulması üzerine beraatlerini talep etti.



Cumhuriyet savcısı, 14 Mayıs'taki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, 10 tutuklu sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istedi.



Tutuksuz sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, ayrıca Vedat Çetin haricindeki tüm tutuklu sanıkların TCK'nın 116/2.4. ve 119/1 a, c. ve e. maddeleri gereğince cezalandırılmaları talep edildi.



Mahkeme kararını açıkladı



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdülkadir Öz ile Vedat Çetin'i, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Tutuklu sanıklar Arda Uzun, Emrah Ercenik, Bülent Coşkun, Mehmet Özen, Suat Selçuk, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Doğan Çeliktaş ise müebbet hapis cezası aldı.



Tutuksuz yargılanan Cihat Akmeşe ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Salih Topuztaş 3 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık A.A'ya 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından cezalandırılması istenen İsak Batır'ın, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı

anlaşıldığından beraatine hükmetti.



Mahkeme, firari sanık eski Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ümit İpek'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.



İddianameden



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.