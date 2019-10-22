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Türker Ertürk'ten skandal açıklama

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, skandal bir açıklama yaparak "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi" dedi. Ertürk'e tepki gösteren Vatan Partisi MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, "Emekli asker Türker Ertürk ise mehmetçiğimize kurşun sıkan alçakları resmen savunuyor. Terör örgütünü övüyor! Bunun adı muhaliflik değil bozgunculuktur. Haddinizi bilin!" paylaşımı yaptı

GÜNDEM 22.10.2019, 18:06 22.10.2019, 18:17
Türker Ertürk'ten skandal açıklama

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, skandal bir açıklama yaptı.

Katıldığı programda konuşan Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi" dedi.

VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Ertürk'e tepki gösterdi.

Cem Dikmen, şu ifadeleri kullandı:

"ABD yıllardır ne yapmaya çalışıyor?

PYD/PKK ile sözde Kürdistan özde terör devletini kurmaya çalışıyor!
 
Emekli asker Türker Ertürk ise mehmetçiğimize kurşun sıkan alçakları resmen savunuyor. Terör örgütünü övüyor!

Bunun adı muhaliflik değil bozgunculuktur.

Haddinizi bilin!"

"AMERİKAN ÇAVUŞU TÜRKER ERTÜRK UTANMADAN DEVAM EDİYOR"

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı da Ertürk'e tepki gösterdi.

Bursalı, şunları ifade etti:

"Amerikan Çavuşu Türker Ertürk utanmadan devam ediyor...

"PYD'nin laik yapısını da biliyoruz zaten"

Tescilli Terör örgütü, laik, demokratik  ve güçlü bir örgüt oluveriyor bu zerzevatların ağzında...

Laikliği sizin gibi Amerikan mandacıları anlayamazlar..."

ulusal.com.tr

#Türker Ertürk #vatan partisi #cem dikmen
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