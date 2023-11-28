"Türkiye 2 Yıl İçerisinde NATO'dan Çıkacak"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Türkiye'nin çıkış yolunu çizdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Perinçek, "Bu bir matematiktir. Türkiye NATO'dan 2 yıl içerisinde çıkacak. NATO bağrımıza hançer dayadıysa, Türkiye'nin o hançeri kırmaktan başka çaresi yok." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu bir matematiktir. Türkiye NATO'dan çıkacak. NATO bağrımıza hançer dayadıysa, Türkiye'nin o hançeri kırmaktan başka çaresi yok. #canlı izlemek için tıklayın:https://t.co/APHoKVsOLT pic.twitter.com/LFh8a4Oj8z — Ulusal (@ulusalkanal) November 28, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin bir üretim devrimi eşiğinde olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu bir matematiktir. Türkiye NATO'dan çıkacak. NATO bağrımıza hançer dayadıysa, Türkiye'nin o hançeri kırmaktan başka çaresi yok. #canlı izlemek için tıklayın:https://t.co/APHoKVsOLT pic.twitter.com/LFh8a4Oj8z — Ulusal (@ulusalkanal) November 28, 2023

Doğu Perinçek, İyi Parti'nin bir operasyon partisi olduğunu söyledi:

- İyi Parti bir operasyon partisi olarak kuruldu. İyi Parti'yi ABD, MHP'yi bölmek için kurdu ve PKK'nın yanına koydular. Ancak operasyon bitti İyi Parti dağıldı. .Bu partiyi koruyacak bir güç kalmadı...

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- İyi Parti bir operasyon partisi olarak kuruldu. İyi Parti'yi ABD, MHP'yi bölmek için kurdu ve PKK'nın yanına koydular. Ancak operasyon bitti İyi Parti dağıldı. .Bu partiyi koruyacak bir güç kalmadı...#canlı… pic.twitter.com/5yRmhXkcQP — Ulusal (@ulusalkanal) November 28, 2023

Perinçek Vatan Partisi'ne katılımın yüksek olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

- Vatan Partisi'ne Türkiye'nin her yerinden, çok kuvvetli bir yöneliş başladı. Vatan Partisi 3 yıl içerisinde Milli iktidarın içinde anahtar konumlarda olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi'ne Türkiye'nin her yerinden, çok kuvvetli bir yöneliş başladı. Vatan Partisi 3 yıl içerisinde Milli iktidarın içinde anahtar konumlarda olacak. #canlı izlemek için tıklayın:https://t.co/APHoKVsOLT pic.twitter.com/lPopzYGFOR — Ulusal (@ulusalkanal) November 28, 2023

Perinçek Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi ve Görev Vakfı'nın başlattığı "Umuda Ortak Ol" kampanyasına tüm Türk halkını davet etti:

- Ulusal Kanal Türkiye'nin en önemli kanalı. Ulusal Kanal 35 milyon liralık hedef koydu. Kasım'da hedef 5 milyon TL!