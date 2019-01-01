2018 yılında Türkiye, tarihinde ilk kez parlamenter demokratik sistemi terk ederek Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçiş yaptı. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasında yüzde 51 buçuk Evet oyuyla kabul edilen yeni sisteme, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile resmen geçilmiş oldu. Yeni sistemle Meclis'in yetkileri kısıtlandı, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalarla teknokratlar Hükümeti kuruldu. Bürokraside hakimiyet, tek elde toplandı, çok sayıda kurum ve başkanlık yeniden düzenlendi.

Türkiye 2018’de, Parlamenter sisteme veda etti.



16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halk Oylamasında yüzde 51 buçuk oy oranıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi ile resmen geçiş yapıldı.



Süreç, Kasım 2016'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Başkanlık Sistemine" geçilebileceğini ima eden konuşması ile başladı.



Konuyu parlamentoya taşıyan iktidar partisi, MHP'nin desteği ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni referanduma götürmeyi başardı.



16 Nisan 2017 tarihinde yapılan tartışmalı referandumdan yüzde 51 buçuk oy oranı ile EVET çıktı.



Ancak yeni sisteme resmi olarak geçilmesi için Cumhurbaşkanı ve Parlamento üyelerinin seçilmesi gerekiyordu. Daha önce Kasım 2019'da yapılacağı duyurulan genel seçimler yine MHP'nin çağrısıyla erkene çekildi.



24 Haziran 2018'de Türkiye'de sandıklar kuruldu. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı, yüzde 52 oy alarak seçimi ilk turda kazanan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan oldu.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın yanı sıra; Muharrem İnce, Meral Akşener, Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu da yarıştı.



Yeni sisteme, Meclis’in yetkilerini kısıtlaması, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırması isnatları ile çeşitli çevreler tarafından sert eleştiriler yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde; Meclis'in yetkileri kısıtlandı.



Gensoru, Güvenoyu, Yazılı soru önergesi kaldırıldı. Bakanların Meclis'e hesap verme zorunlulukları da sona erdi.



Hükümet ve bürokrasi tek elde toplandı.



Bürokratlar, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldukları için kurumların gücünde azalma yaşandı.



Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararları ve atamaları ile yönetilmeye başlandı. Kabinenin yanı sıra çok sayıda kurum ve başkanlık da Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Erdoğan'a bağlı danışman ve bürokrat sayısında patlama yaşandı.



24 Haziran 2018 tarihinden bu yana, 25 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 500’ü aşkın Cumhurbaşkanlığı Kararı ve yüzlerce atama yapıldı.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan" imzası taşıyan kararnameler ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bakanlıklara bağlı teşkilatlar, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı yeniden yapılandırıldı.



Cumhurbaşkanlığı'na bağlı politika kurulları ve ofisler de kuruldu.



Buna göre, Cumhurbaşkanı ile birebir çalışan kurullar, politikalar üreterek bakanlıklara da geri bildirim verecek.



Cumhurbaşkanlığı'na bağlı dokuz kurulun faaliyetleri, Cumhurbaşkanılığı Kararnamesi ile uygulanıyor.



Yeni sistemde ayrıca, Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bütçeli, dört yeni ofis kuruldu.



Cumhurbaşkanı’nın isteyeceği her türlü bilgi, analiz ve raporlar da bu ofisler aracılığıyla hazırlanacak.



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