Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Avustralya’nın Sydney kentinde 29 Eylül–3 Ekim tarihleri arasında “Sürdürülebilir Uzay: Dirençli Dünya” temasıyla düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025), Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 77. kongreye bayrak devriyle tamamlandı.

Kongreye 99 ülkeden 7 bin 400 delege katıldı. “Halk Günü” etkinliğinde fuaye alanında sergiler ve uzay temalı deneyimlere yer verildi. Avustralya Uzay Endüstrisi Derneği (SIAA) ev sahipliğinde, Avustralya Uzay Ajansı ve Yeni Güney Galler Hükümeti’nin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, uzayın barışçıl kullanımına, sürdürülebilirliğe ve uluslararası işbirliğine yönelik mesajlar verdi.

Kapanış gününde Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında ev sahipliği protokolü imzalandı. Bayrak devir tesliminin ardından, Antalya’da düzenlenecek IAC 2026 için hazırlıkların ve Türkiye’nin uzay vizyonunun anlatıldığı tanıtım videosu gösterildi.

Törende konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, “Bu sorumluluğu gurur ve kararlılıkla kabul ediyoruz. Önümüzde zorlu bir görev var ancak bunu küresel uzay topluluğuna hizmet etmek ve yüksek standartlar belirlemek için bir fırsat olarak görüyoruz.” dedi.

İmza törenine IAF Başkanı Gabriella Arrigo, IAF Genel Direktörü Christian Feichtinger, Avustralya Uzay Endüstrisi Birliği İcra Kurulu Başkanı Jeremy Hallett, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Saha İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Türk Astronot Alper Gezeravcı ve TUA Uluslararası İlişkiler Dairesi Astronot Mühendisi Seda Büyük Demir de katıldı.