Türkiye 40, ABD 15 kilometre diyor! Fırat’ın doğusunda ‘derinlik’ tartışması

Türkiye Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için askeri yığınağını sürdürürken, ABD ile Türkiye arasında 'derinlik' krizi yaşandığı öğrenildi. ABD güvenli bölgenin derinliği için en fazla 15 kilometre derken, Türkiye’nin 40 kilometrede ısrar ettiği bildirildi

Türkiye, Fırat’ın doğusunun PKK/YPG’den temizlenmesi konusunda kararlı.Bu amaçla Fırat’ın doğusunda bulunan sınırlara askeri yığınak devam ediyor. Daha önce itiraz eden ABD, Türkiye ısrar edince şimdi “yeni” önerilerle geliyor. ABD, güvenli bölge için Türkiye’ye acil bir heyet göndereceğini, heyetin bir hafta içinde Türkiye’de olacağını açıkladı, ancak zaman verilmedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Meclis’teki 15 Temmuz törenleri sırasında, Aydınlık’ın heyetin ne zaman Türkiye’ye geleceği sorusuna “Henüz bir bilgi vermediler” yanıtını verdi.



GÖRÜŞ AYRILIĞI DERİN



Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre güvenli bölgenin derinliği konusunda ABD ile Türkiye arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Türkiye güvenli bölgenin derinliğinin doğa yapısına göre 30-40 kilometre derinliğinde olmasında ısrar ederken ABD, derinliğin 10-15 kilometreyi geçmemesini istiyor. ABD PKK/YPG’yi 10-15 kilometre güneye çekerek güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.



JEFFREY: GÜVENLİ BÖLGE YAKLAŞIMIMIZ FARKLI



Bu arada, ABD Suriye Özel Temsilci-si James Jeffrey, German Marshall Fund adlı kuruluşun internet sitesine açıklama yaptı. Jeffrey siteden Kadri Taştan’ın sorularına verdiği ve 9 Temmuz’da yayınlanan yanıtta, YPG’nin ABD için önemli olduğunu ve Türkiye’nin onlara zarar vermemesini sağlamak istediklerini belirtti.



Jeffrey, Washington açısından bunu sağlayacak bir “güvenli bölge” yaklaşımına sahip olduklarını vurguladı ve özetle şunları söyledi: “Güvenli bölge konusunu Türkiye ile müzakere etmeye devam ediyoruz.Önemli bir fark, güvenli bölgenin ne kadar derin olacağı sorusudur. Türkiye daha derin olmasını istiyor; biz daha az derin olmasını.”



‘ABD İLK DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLEYİNCE...’



Jeffrey’in açıklamasını değerlendiren üst düzey bir yetkili ABD’nin Türkiye’nin güvenli bölge ısrarı karşısında geri adım attığını kaydederek, şöyle konuştu: “ABD, PKK/YPG’nin güvenliğini sağlamak için zaman kazanmaya çalışıyor.



Bir yandan Avrupa’yı Fırat’ın doğusuna asker göndermeye ikna etmeye çalışırken, diğer yandan Türkiye’nin harekatını sınırlandırma çabasında. S-400’ler, Doğu Akdeniz, Fırat’ın doğusu.



Hepsinde Türkiye atakta.



Türkiye kararlı olunca ABD içinde tartışmalar başladı. ABD ilk düğmeyi yanlış ilikleyince diğer düğmeler de yanlış oldu.



Aydınlık