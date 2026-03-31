Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni"ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada yeni nesil iletişim teknolojisi 5G'nin Türkiye'deki altyapı sürecine değinen Erdoğan, sistemin saniyede 2 gigabit veri aktarımıyla mevcut hızı 10 kat artıracağını açıkladı. Dijital bağımsızlık ve siber güvenlik vurgusu yapan Erdoğan, yerli ve milli ürün odaklı yeni projenin iki yıl içinde ülkenin her noktasına yayılmasını planladıklarını duyurdu.

Tören kapsamında 5G teknolojisinde emeği geçen kurumları tebrik eden Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''Günümüz dünyasında egemenlik, belirli bir toprak parçası olmaktan çıkmıştır. Yakın çevremizde meydana gelen çatışmalar siber güvenliğin önemini gözler önüne sermiştir.

Dijital çağda, jeopolitik üstünlüğün belirleyici aktörü sadece toprağı kontrol eden değil bununla birlikte veriyi kontrol edenler de olacaktır. Dijital egemenlik ve milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. Son 23 yılda bunun altyapısını çok güçlü bir şekilde hazırladık. Attığımız stratejik adımlarla ülkemizi parmakla gösterilen seviyeye çıkardık.

2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 657 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı dönemde geniş bant internet abone sayımızı 3 binden 97 milyona çıkardık. 55 milyonu aşkın vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetlerini kullanıyor. Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da birinci sıradayız. Siber Güvenlik Başkanlığımız, kritik altyapılarımızı korumak ve siber tehditlere karşı etkin bir savunma mekanizması oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ve istihbarat teşkilatımız, ilgili kurumlarımız her senaryoya hazırlıklı şekilde önlem, aksiyon ve karşı koyma planlarını başarıyla hayata geçiriyor.

Yaygın kapsama hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısıyla donattık. Böylece çok geniş bir alanda hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek sistemler manzumesi oluşturduk. 5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz.

Kıymetli dostlar, 5. nesil mobil haberleşme altyapısı yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi olmak üzere üç ana özelliği ile öne çıkıyor. 5G saniyede 2 gigabit veri aktarımıyla bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor. Yani iletişim hızımız tam 10 kat artıyor.

5G ile iletişim şekil değiştirdiği bir dönemin kapısını aralıyoruz. Daha yüksek hızlı internetle buluşacak vatandaşlarımız. Aynı fiziksel altyapı üzerinde farklı sektörlerde sanal ağlar kurulabilecek. Sağlık, üretim, lojistik gibi farklı alanlarda hizmetler verilebilecek. Kurumlar kendilerine özel şebekeler kullanabilecekler.''