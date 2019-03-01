banner1002
Ege'de deprem
Ege'de deprem
'Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın'
'Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın'
ABD heyetiyle çekilme görüşmesi ikinci gününde
ABD heyetiyle çekilme görüşmesi ikinci gününde
Lavrov: ABD Venezuela'ya askeri müdahale çabasında
Lavrov: ABD Venezuela'ya askeri müdahale çabasında

Türkiye, ABD'nin teklifini reddetti! S-400'lerde flaş gelişme

ABD'nin Rus S-400 savunma sistemlerini satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi, Türkiye tarafından reddedildi

Türkiye, ABD'nin teklifini reddetti! S-400'lerde flaş gelişme

Amerikan haber kanalı Bloomberg'in iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rus S-400 savunma sistemleri satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi yaptı.

Türkiye ise bu teklifi reddetti. Türkiye'nin teklifi reddetmesindeki neden olarak ise, ABD'nin yaptığı teklifte teknoloji transferi olmaması ifade edildi.

Haberde ayrıca, Türkiye'ye teklifin 15 Şubat'tan yapıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #abd #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.