ABD'nin Rus S-400 savunma sistemlerini satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi, Türkiye tarafından reddedildi

Amerikan haber kanalı Bloomberg'in iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rus S-400 savunma sistemleri satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi yaptı.



Türkiye ise bu teklifi reddetti. Türkiye'nin teklifi reddetmesindeki neden olarak ise, ABD'nin yaptığı teklifte teknoloji transferi olmaması ifade edildi.



Haberde ayrıca, Türkiye'ye teklifin 15 Şubat'tan yapıldığı belirtildi.



ulusal.com.tr