Türkiye, Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD'ye yaptığı silah yardımını uluslararası alana taşımaya hazırlanıyor. Gerekli inceleme ve araştırmalar devam ediyor

Amerika'nın teröre desteği uluslararası alana taşınacak.



Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Amerika'nın terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye silah yardımına her alanda tepki gösteren Türkiye, Amerika'ya dava açmaya hazırlanıyor.



Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası da Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ net ifadelerle alınacak tavrı yinelemişti.



Atılacak adımlar askeri alanla sınırlı değil. Hukuki olarak da Türkiye'nin eli güçlü.



İlk değerlendirilen seçenek Türkiye'nin Amerika'ya dava açması. Çünkü Amerika kendi anayasasına göre suç işliyor. Zira PKK, Washington'un da terör örgütü listesinde. Ve terör örgütüne destek anayasa suçu.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Türkiye'de bu terör örgütlerine yönelik açılan davaları ve sonuçları hatırlattı.



İşte o davalardan çıkan sonuçlar Türkiye'nin delilleri olarak dava dosyasına girecek.



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