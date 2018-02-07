'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere saldırı
'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere saldırı
AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?
Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri terörden arındırıldı
Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri terörden arındırıldı

Türkiye ABD'ye dava açacak! Erdoğan açıkladı

Türkiye, Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD'ye yaptığı silah yardımını uluslararası alana taşımaya hazırlanıyor. Gerekli inceleme ve araştırmalar devam ediyor

Türkiye ABD'ye dava açacak! Erdoğan açıkladı

Amerika'nın teröre desteği uluslararası alana taşınacak.

Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Amerika'nın terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye silah yardımına her alanda tepki gösteren Türkiye, Amerika'ya dava açmaya hazırlanıyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası da Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ net ifadelerle alınacak tavrı yinelemişti.

Atılacak adımlar askeri alanla sınırlı değil. Hukuki olarak da Türkiye'nin eli güçlü. 

İlk değerlendirilen seçenek Türkiye'nin Amerika'ya dava açması. Çünkü Amerika kendi anayasasına göre suç işliyor. Zira PKK, Washington'un da terör örgütü listesinde. Ve terör örgütüne destek anayasa suçu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Türkiye'de bu terör örgütlerine yönelik açılan davaları ve sonuçları hatırlattı. 

İşte o davalardan çıkan sonuçlar Türkiye'nin delilleri olarak dava dosyasına girecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #abd #pkk #pyd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.