Türkiye, ABD'nin oyununu bozdu! Güvenlik kaynaklarından açıklama geldi

Ankara ve Şam “yeniden iş birliği” mesajları verdi; Amerika düğmeye bastı. ABD, Suriye muhalefeti ve Türkiye’deki içindeki maşalarını harekete geçirdi. Hem Suriye’nin kuzeyinde hem de Türkiye’nin pek çok ilinde şiddet olayları tertiplendi. Gelişmeler, devletin tüm birimlerince yakından izleniyor.

Güvenlik kaynakları, Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki olaylarla ilgili “gerekli müdahalelerin yapıldığını" duyurdu. Açıklamada, "Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynakların açıklamasında, Türkiye ve Suriye’deki kışkırtma girişimlerinin “eşgüdüm” halinde başladığına dikkat çekildi.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanlarıyla video konfreransta bir araya geldi. Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, başarısız kılınacaktır" dedi.

Yaşar Güler, yaptığı açıklamada, "Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." ifadelerini kullandı.