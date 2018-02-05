Türkiye Afrin'de şehit olan 5 kahraman evladını sonsuzluğa uğurladı. Yurdun dört bir yanından "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları yükseldi.

Konya, Şanlıurfa, Çorum, Muş ve Hatay.... Afrin'de bir tankın isabet alması sonucu şehit olan 5 asker toprağa verildi.



Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in Konya'daki cenazesine 10 binden fazla kişi katıldı. Yurttaşlar cami avlusuna ve sokağa sığmadı. Sık sık şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları yükseldi. Şehidin babası oğlunu "Ağlamayacağım" sözleriyle son yolculuğuna uğurladı.



Teğmen Muhammed Cihangir'in cenazesi ise memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. 25 yaşındaki Cihangir'in cenazesini yakınları "Bugün düğün günümüz ağlamak yok" sesleriyle karşıladı. Şehit Teğmen dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.



Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın cenazesi ilk olarak Karayılan Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındı, dua edildi. Şehidin annesi Nuran Vurdal oğlunun takım elbisesini tabutun üstüne koyup, "Bütün çocuklarım devletimize feda olsun" dedi.



Şehit Karaca için Çağlayan Cami'nde cenaze namazı kılındı. Ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Aynı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün cenazesini memleketi Çorum'da vatandaşlar Türk bayrakları ile kardeşi asker selamı ile karşıladı.



1 buçuk yıllık uzman onbaşı olan Akgül Alaca ilçesine defnedildi.





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