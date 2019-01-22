Türk Donanması 27 Şubat'ta yapılacak Mavi Vatan tatbikatı öncesinde, eğitimlerini ara vermeden sürdürüyor. Türkiye, son yayınladığı Navtex'te Rumların sözde 5. ve 6. parsellerinde eğitim yapacağını duyurdu.

27 Şubat'ta Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan tatbikatına imza atacak.



Dev tatbikat öncesi Türk Donanması hazırlıklarını sürdürüyor. Eğitimler Mavi Vatan'da aralıksız olarak devam ediyor.



Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya yönelik adımlar atan Türkiye'nin son hamlesi dikkat çekti.



Pazartesi günü yayımlanan Navtex'e göre Türk Donanması, Rumların sözde 5. ve 6. parsellerine girecek.



Yani Türkiye, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölge'de deniz eğitimi icra edecek.



6. parsel ise kritik önem taşıyan bir bölge. Fransız ve İtalyan şirketleri Total ve Eni bölgede yarı yarıya ruhsat sahibi. Ayrıca sahanın neredeyse Afrodit yatağındaki kadar gaz potansiyeline sahip olduğu tahmin ediliyor.





ulusal.com.tr

