Türkiye, Amerika'nın "güvenli bölge" tuzağına düşmedi. Ankara ile Washington arasındaki güven bunalımı ilk kez resmi ağızlarda açık açık dile getirildi. Afrin operasyonu karşısında çaresiz kalan Amerika'nın yeniden gündeme getirdiği güvenli bölge teklifine, Türkiye'nin yanıtı "Güven sorunumuz var" oldu.

Tampon bölge ya da güvenli bölge... Adı fark etmez çünkü ikisi de Amerika'nın tezgahında işlenen Türkiye'yi hedef alan kirli bir plan.



Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yeniden gündeme getirdiği Suriye'de "güvenli bölge" teklifine Türkiye'nin yanıtı net oldu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güven ortamını yaratacak tarafın ise Amerika olduğunu belirtti.



Amerika güvenli bölge planını ilk kez koymuyor Türkiye'nin önüne. Bu eski bir plan...



"Türkiye ile birlikte çalışabiliriz" diyen Tillerson'ın amacı daha önce olduğu gibi Suriye hükümetiyle Türkiye'nin arasını açmak. Ve tabi ki en nihayetinde planın amacı bölgede Kürt devleti kurmak. Daha doğru tabirle bir terör devleti oluşturmak.



Washington, Türkiye'nin Afrin operasyonunu sınırlı tutarak bir an önce bitirmesini teşvik etmeye yönelik bir diplomasi izliyor.



Peki, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu üzerinden FETÖ bağlantılarıyla hayata geçirilmek istenen planın ayrıntılarında neler var?



Askeri kaynaklar bu konuda daha önce "ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge planının farklı" olduğunu söylemiş, Amerika'nın, PKK/PYD bölgesini güvence altına almak istediğini vurgulamıştı. Kaynaklar uzun vadede ise burada bir terör devleti kurmak için "güvenli bölge" planının gündeme getirildiğinin altını çizmişti.







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