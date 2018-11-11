10 Kasım'da, Türk Milleti Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı... 7'den yetmişe herkes Atatürk için meydanlardaydı. Anma etkinlikleri Eskişehir, Denizli ve İzmir’de gece geç saatlere kadar sürdü.

10 Kasım’da anma etkinlikleri tüm yurtta gün boyunca devam etti. Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve bağlılık görülmeye değer.



Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanlığı ve Öncü Gençlik, 10 Kasım'da Atatürk Devrimleri mirasına sahip çıkmak için Vilayet Meydanı Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.



Türkiye Gençlik Birliği Eskişehir İl Teşkilatı ise Doktorlar Caddesi'nde Atatürk Sergisi açarak Nutuk okudu.



TGB Eskişehir İl Başkanı Ata Pehlivanoğlu’nun yaptığı basın açıklamasında “10 Kasım yas değil, mücadele günü” olduğu vurgusu yapıldı.



Anma etkinliklerinin bir diğer adres ise İzmir. İzmir’de Atatürk’ün öğretmeleri Fener Alayı eşliğinde Karşıyaka çarşısında yürüyüş gerçekleştirdiler.



Yürüyüş bitiminde Eğitim İş 3 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan Ulusal Kanal’a konuştu.



10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri çerçevesinde TGB Denizli Şubesi "Yasta Değil, Ayaktayız. Atamızın Yolundayız" adlı bir panel düzenledi.



Açılış konuşmasını Pamukkale Üniversitesi ADT Başkanı Cansu Altınkaya'nın yaptığı panelde Eğitimci Sabri Kasapoğlu, Baro Yönetim kurulu üyesi Av. Ozan Orpak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Gökhan Dikmen ve TGB Denizli Şube Başkanı Barış Dikmen panelistlerdi.



Emekli Eğitimci Sabri Kasapoğlu da savaş yıllarında bile Milli Eğitim şurası düzenleyen Atatürk'ün eğitime verdiği önemi örnekleriyle açıkladı.



TGB Başkanı Barış Dikmen, geçmişten günümüze gençlik mücadelesi ve gençliğin Atatürk yolundaki örgütlenmelerini ve yeni dönemdeki görevlerini anlattı.







HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

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