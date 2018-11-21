Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ordularının komutanları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Üç ülke; askeri eğitim, askeri tıp ve diğer alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan orduları arasındaki işbirliği konuları Bakü'de görüşüldü.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Chachibaia katıldı.



Toplantıda bölgedeki askeri ve politik durum analiz edildi. Üç ülkenin iş birliğinin stratejik düzeyde olduğu vurgulandı. Askeri eğitim, askeri tıp ve diğer alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.



Toplantının ardından ortak protokole imza atıldı. Genelkurmay Başkanı Güler, hem bölgesel hem de küresel ölçekte barış ve istikrarın çok önemli olduğunu vurguladı.



Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Chachibaia da üç ülke arasındaki askeri iş birliğinin bölgenin güvenliği açısından önem taşıdığını ifade etti. Bölgede tehditlerin arttığına dikkat çeken Chachibaia "Çabalarımızı birleştirerek bu sorunları giderebiliriz." diye konuştu.



Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da "Amacımız üç ülkenin bölgede gerçekleştirdiği stratejik enerji projelerinin güvenliğinin sağlanması" dedi.



Bir sonraki toplantının Türkiye'de düzenleneceği duyruldu.



ulusal.com.tr